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В Москве посетитель офиса выстрелил в женщину и покончил с собой
Опубликована: Сегодня 11:40 Во вторник утром в Москве посетитель офиса на Алтуфьевском шоссе открыл беспорядочную стрельбу. Закончив стрелять по присутствующим, злоумышленник покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает RT.
По данным следствия, утром 11 июля в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе правоохранителями были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Предварительно, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством. Установлено, что нападавший был вооружен пистолетом с глушителем.
Позже стал известно, что раненая женщина скончалась. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подробности инцидента уточняются. Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).
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