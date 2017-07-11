В Москве посетитель офиса выстрелил в женщину и покончил с собой

Опубликована: Сегодня 11:40



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По данным следствия, утром 11 июля в офисе одного из торговых центров на Алтуфьевском шоссе правоохранителями были обнаружены тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями. Предварительно, мужчина выстрелил в женщину, а затем покончил жизнь самоубийством. Установлено, что нападавший был вооружен пистолетом с глушителем.Позже стал известно, что раненая женщина скончалась. В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Подробности инцидента уточняются. Следственными органами ГСУ СК по Москве возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК России («Убийство»).