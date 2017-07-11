Дочери откажутся от найма адвокатов для экс-главы региона Александра Соловьева Опубликована: Сегодня 12:37

Квартира "Семьи" находится на Ленинском проспекте в Москве Квартира "Семьи" находится на Ленинском проспекте в Москве ИА «SM-News» сообщило о том, что родственники опального чиновника решили больше не тратить средства на частных адвокатов. Представлять интересы Соловьева будет лишь назначенный государственный защитник.



Адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерями Соловьева, за время рассмотрения дела они приняли участие в заседании лишь один раз - во время рассмотрения жалобы на арест бывшего главы. Теперь у родственников Соловьева нет денег на адвокатов. Представлять интересы обвиняемого будет защитник по назначению Алексей Ульянов.



Напомним, Александр Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года в Ижевске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу на два месяца. Бывшего главу региона обвинили в многомиллионных взятках. Следственный комитет России возбудил в отношении чиновника уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). В тот же день Президентом России он был отрешён от должности в связи с утратой доверия.



31 мая 2017 года срок пребывания под стражей Александру Соловьеву продлили до сентября 2017 года. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Суд также наложил арест на квартиру и частный дом экс-чиновника, семь квартир его старшей дочери и автомобиль младшей.



После ареста экс-главы в Удмуртии заговорили о том, что скандальное дело - это лишь верхушка огромной дорожной империи семьи Соловьевых, которую родственники высокопоставленного чиновника организовали в Удмуртии.



Еще в 1993 году будущий глава Удмуртии занял должность начальника госучреждения «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» государственной службы дорожного хозяйства России («Удмуртавтодор»). Пост, который Соловьев занимал 10 лет, до 2003 года, стал ключевым. Он хорошо знал эту отрасль и смог выстроить собственную систему, в которой были задействованы все близкие родственники и друзья Соловьева.



Главными поверенными и помощницами Соловьева стали его дочери - Юлия Башкова и Евгения Сирик. Интересно, что младшая, Юлия Башкова, попала на работу в организацию «Автодормостпроект» на должность спортивного инструктора. А сразу же после получения диплома физкультурного факультета стала руководителем этой организации, которая являлась монополистом на региональном рынке проектирования дорог и во многом влияла на формирование стоимости дорожных работ в Удмуртии. Далее карьера Башковой стала еще более блистательной - по личному ходатайству Соловьева она заняла должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.



Вторая дочь Соловьева, Евгения Сирик учредила более десяти компаний различной направленности - от торговли продуктами питания до строительства зданий. Доходы они до поры до времени приносили небольшие, однако были очень удобны для проведения через их счета денежных средств.



Гражданский муж Евгении Сирик Захар Милостивенко, получив специальность ветеринара, также смог трудоустроится в «Автодормостпроект» и сменил на посту руководителя Юлию Башкову. А близкий друг Юлии Башковой встал у руля нескольких государственных дорожных предприятий - дорожного предприятия «Ижевское», а впоследствии - многострадального «Удмуртавтодора».



В 2003 году Александр Соловьев переходит на работу в республиканский парламент, становится сначала зампредом, а потом и председателем Государственного Совета Удмуртии. По



Окончательно «дорожный бизнес» Соловьевых расцвел в 2014 году, когда патриарх семейства был назначен исполняющим обязанности руководителя региона, а потом был выбран главой Удмуртии.



На тот момент Александру Соловьеву уже исполнилось 64 года, и у него были серьезные проблемы со здоровьем. В анамнезе у чиновника значилось онкологическое заболевание и возможная инвалидность. Но, несмотря на это, перспективы, который открывал такой высокий пост, и забота о большом семействе оказались сильнее возраста и болезней.



Центром бизнеса клана Соловьевых стал региональный Миндортранс. Возглавил его давний коллега Соловьева – Виктор Вахромеев. Еще один друг, бизнес-партнер и однофамилец главы Удмуртии Александр Михайлович Соловьев в должности замминистра стал отвечать за вопросы, связанные с финансами, торгами и закупками. А младшая дочь Юлия Башкова – за проектную деятельность, ценообразование и приемку объемов выполненных работ.



По негласному распоряжению, которые получили все руководители дорожных предприятий Удмуртии, как частных, так и государственных, приобретать материалы они теперь должны были у единственного поставщика - ООО «Новые технологии», который контролировался Евгенией Сирик. По данным информационной системы Seldon.Basis, данная компания, учрежденная в 2003 году, с 2014 по 2017 год выиграла 515 государственных контрактов на поставку дорожного битума, песка и щебня на общую сумму 2,55 млрд. рублей. При этом чистая прибыль компании только за последний отчетный год составила 59 млн. рублей.



SM-News



Только в 2015 году «АБЗ «Пойма» получило 13 госконтрактов на ремонт дорог в Ижевске на общую сумму 94,2 млн. рублей.



Черные дни для членов большого клана Соловьевых наступили осенью 2016 года. Республика не смогла вовремя закончить большой государственно-частный проект федерального значения - строительство моста через реку Кама. Приехать на открытие моста планировал Президент Российской Федерации, однако за несколько недель до торжественной церемонии оказалось, что сооружение не достроено, у генподрядчика серьезные финансовые проблемы, а рабочие уже три месяца не получают зарплату.



Мост так и не открыли, но дорожным строительством в Удмуртии заинтересовались правоохранительные органы. 14 октября в Ижевске задержали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Соловьева, полного тезку руководителя республики. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).



Федеральное казначейство обнаружило многочисленные финансовые нарушения при возведении моста. Ростехнадзор выявил серьезные нарушения при строительстве и отклонения от первоначального проекта.



31 марта 2017 года в интервью Александр Соловьев заявлял, что намерен работать до 2019 года. А уже 4 апреля был арестован. Позже суд наложил арест на имущество Соловьева и его дочерей.



24 июня в Ижевске также арестовали зятя Соловьева - Захара Милостивенко. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, повлекшее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере).



Следствие считает, что в январе 2017 года Захар Милостивенко, действуя от имени ООО «Автодормостпроект» в сговоре с другими лицами заключил картельное соглашение и добился незаконный победы на аукционе на право разработки проектной документации по строительству проспекта им. Калашникова в Ижевске.



Дочь Александра Соловьева, Евгениея Сирик, рассказала журналистам, что с отцом не видится и уже не надеется на его скорое освобождение. По ее словам, семья Соловьева находится в сложном финансовом положении и думает отказаться от адвокатов.

«С адвокатом назначенным общается моя сестра, он ей звонит иногда. Александр Васильевич сам отказывается от частных защитников, у них каждый раз имеется заявление, что он от них отказывается», - сказала Сирик.

На вопрос, считает ли она отца виновным, дочь бывшего чиновника отреагировала неоднозначно.

«Знаете, честно говоря, я уже очень хочу, чтобы его уже признали виновным, и весь этот кошмар закончился. Я очень хочу, пусть признают его виновным, лишь бы нас оставили в покое», - заявила она.

Адвокаты Ирина Пикалева и Сергей Ларионов, нанятые дочерями Соловьева, за время рассмотрения дела они приняли участие в заседании лишь один раз - во время рассмотрения жалобы на арест бывшего главы. Теперь у родственников Соловьева нет денег на адвокатов. Представлять интересы обвиняемого будет защитник по назначению Алексей Ульянов.Напомним, Александр Соловьев был задержан 4 апреля 2017 года в Ижевске и этапирован в Москву, где был заключен под стражу на два месяца. Бывшего главу региона обвинили в многомиллионных взятках. Следственный комитет России возбудил в отношении чиновника уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ («Получение взятки должностным лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации, в особо крупном размере»). В тот же день Президентом России он был отрешён от должности в связи с утратой доверия.31 мая 2017 года срок пребывания под стражей Александру Соловьеву продлили до сентября 2017 года. Сейчас он находится в московском СИЗО «Лефортово». Суд также наложил арест на квартиру и частный дом экс-чиновника, семь квартир его старшей дочери и автомобиль младшей.После ареста экс-главы в Удмуртии заговорили о том, что скандальное дело - это лишь верхушка огромной дорожной империи семьи Соловьевых, которую родственники высокопоставленного чиновника организовали в Удмуртии.Еще в 1993 году будущий глава Удмуртии занял должность начальника госучреждения «Управление автомобильными дорогами Удмуртской Республики» государственной службы дорожного хозяйства России («Удмуртавтодор»). Пост, который Соловьев занимал 10 лет, до 2003 года, стал ключевым. Он хорошо знал эту отрасль и смог выстроить собственную систему, в которой были задействованы все близкие родственники и друзья Соловьева.Главными поверенными и помощницами Соловьева стали его дочери - Юлия Башкова и Евгения Сирик. Интересно, что младшая, Юлия Башкова, попала на работу в организацию «Автодормостпроект» на должность спортивного инструктора. А сразу же после получения диплома физкультурного факультета стала руководителем этой организации, которая являлась монополистом на региональном рынке проектирования дорог и во многом влияла на формирование стоимости дорожных работ в Удмуртии. Далее карьера Башковой стала еще более блистательной - по личному ходатайству Соловьева она заняла должность замминистра транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии.Вторая дочь Соловьева, Евгения Сирик учредила более десяти компаний различной направленности - от торговли продуктами питания до строительства зданий. Доходы они до поры до времени приносили небольшие, однако были очень удобны для проведения через их счета денежных средств.Гражданский муж Евгении Сирик Захар Милостивенко, получив специальность ветеринара, также смог трудоустроится в «Автодормостпроект» и сменил на посту руководителя Юлию Башкову. А близкий друг Юлии Башковой встал у руля нескольких государственных дорожных предприятий - дорожного предприятия «Ижевское», а впоследствии - многострадального «Удмуртавтодора».В 2003 году Александр Соловьев переходит на работу в республиканский парламент, становится сначала зампредом, а потом и председателем Государственного Совета Удмуртии. По мнению корреспондента сайта SM-News, все это время он продолжал получать незаконные доходы от деятельности в дорожной сфере.Окончательно «дорожный бизнес» Соловьевых расцвел в 2014 году, когда патриарх семейства был назначен исполняющим обязанности руководителя региона, а потом был выбран главой Удмуртии.На тот момент Александру Соловьеву уже исполнилось 64 года, и у него были серьезные проблемы со здоровьем. В анамнезе у чиновника значилось онкологическое заболевание и возможная инвалидность. Но, несмотря на это, перспективы, который открывал такой высокий пост, и забота о большом семействе оказались сильнее возраста и болезней.Центром бизнеса клана Соловьевых стал региональный Миндортранс. Возглавил его давний коллега Соловьева – Виктор Вахромеев. Еще один друг, бизнес-партнер и однофамилец главы Удмуртии Александр Михайлович Соловьев в должности замминистра стал отвечать за вопросы, связанные с финансами, торгами и закупками. А младшая дочь Юлия Башкова – за проектную деятельность, ценообразование и приемку объемов выполненных работ.По негласному распоряжению, которые получили все руководители дорожных предприятий Удмуртии, как частных, так и государственных, приобретать материалы они теперь должны были у единственного поставщика - ООО «Новые технологии», который контролировался Евгенией Сирик. По данным информационной системы Seldon.Basis, данная компания, учрежденная в 2003 году, с 2014 по 2017 год выиграла 515 государственных контрактов на поставку дорожного битума, песка и щебня на общую сумму 2,55 млрд. рублей. При этом чистая прибыль компании только за последний отчетный год составила 59 млн. рублей.SM-News утверждает , что за время пребывания Соловьева у власти его дочери обзавелись домами в провинции Аликанте в Испании, квартирами и домами в Москве и Ижевске. по мнению журналистов сайта, дома покупались с помощью еще одного бизнес-партнера, одного из совладельцев ООО «Асфальтобетонный завод «Пойма» Загида Вахитова. Позднее именно этой компании по указанию Соловьева было по сходной цене продано имущество асфальтобетонного завода муниципального ижевского предприятия «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление».Только в 2015 году «АБЗ «Пойма» получило 13 госконтрактов на ремонт дорог в Ижевске на общую сумму 94,2 млн. рублей.Черные дни для членов большого клана Соловьевых наступили осенью 2016 года. Республика не смогла вовремя закончить большой государственно-частный проект федерального значения - строительство моста через реку Кама. Приехать на открытие моста планировал Президент Российской Федерации, однако за несколько недель до торжественной церемонии оказалось, что сооружение не достроено, у генподрядчика серьезные финансовые проблемы, а рабочие уже три месяца не получают зарплату.Мост так и не открыли, но дорожным строительством в Удмуртии заинтересовались правоохранительные органы. 14 октября в Ижевске задержали замминистра транспорта и дорожного хозяйства Соловьева, полного тезку руководителя республики. Против него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 286 УК России («Превышение должностных полномочий»).Федеральное казначейство обнаружило многочисленные финансовые нарушения при возведении моста. Ростехнадзор выявил серьезные нарушения при строительстве и отклонения от первоначального проекта.31 марта 2017 года в интервью Александр Соловьев заявлял, что намерен работать до 2019 года. А уже 4 апреля был арестован. Позже суд наложил арест на имущество Соловьева и его дочерей.24 июня в Ижевске также арестовали зятя Соловьева - Захара Милостивенко. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, повлекшее крупный ущерб гражданам, организациям или государству, либо извлечение дохода в крупном размере).Следствие считает, что в январе 2017 года Захар Милостивенко, действуя от имени ООО «Автодормостпроект» в сговоре с другими лицами заключил картельное соглашение и добился незаконный победы на аукционе на право разработки проектной документации по строительству проспекта им. Калашникова в Ижевске.Дочь Александра Соловьева, Евгениея Сирик, рассказала журналистам, что с отцом не видится и уже не надеется на его скорое освобождение. По ее словам, семья Соловьева находится в сложном финансовом положении и думает отказаться от адвокатов.На вопрос, считает ли она отца виновным, дочь бывшего чиновника отреагировала неоднозначно.



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