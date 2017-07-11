Пропавшую под Ижевском Желтышеву Веру Ивановну нашли погибшей

Опубликована: Сегодня 13:19



фото: vk.com/psoregion18 фото: vk.com/psoregion18

Напомним, 60-летняя Вера Ивановна ушла в лес за грибами около садоогородного массива Липки (Якшур-Бодьинский тракт) и до сегодняшнего дня числилась без вести пропавшей.