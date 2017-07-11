Пропавшую под Ижевском Желтышеву Веру Ивановну нашли погибшей

Опубликована: Сегодня 13:19

фото: vk.com/psoregion18
Пропавшую еще 24 июня Желтышеву Веру Ивановну нашли погибшей. Как сообщается в группе ПСО "Регион 18" (Поиск пропавших людей Ижевск), пенсионерка утонула в болоте рядом со своим садоогородным массивом. На ее теле признаков насильственной смерти не обнаружено. 

Напомним, 60-летняя Вера Ивановна ушла в лес за грибами около садоогородного массива Липки (Якшур-Бодьинский тракт) и до сегодняшнего дня числилась без вести пропавшей.



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