Во второй половине недели в Удмуртии потеплеет до +27 °С

Опубликована: Сегодня 14:08

фото: Navodah.info
В Удмуртию возвращается хорошая погода. Сегодня, 11 июля, на республику продолжит влиять южный циклон, который принесет в отдельные районы кратковременные небольшие дожди и, вероятно, локальные грозы.

По сообщению пресс-службы Удмуртского Гидрометцентра, завтра днем вероятность локальных кратковременных дождей сохранится, а температура в тени поднимется до +20-25 °С.

С четверга Удмуртия окажется под влиянием антициклона. До субботы включительно осадков не ожидается, а температура приблизится к климатическим нормам: 14 и 15 июля ночью +10-15 °С, днем до +27 градусов Цельсия.

"В воскресенье и на следующей неделе высокий температурный фон сохранится, а поступающий воздух будет влажным - прогнозируются локальные кратковременные ливни и грозы", - обещают синоптики.
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