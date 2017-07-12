Для передвигающихся на поезде жителей Воткинска сделали новый аттракцион

Опубликована: Сегодня 17:23

фото: vk.com/dp_vtk
В Воткинске на железнодорожной остановке установили новый навес со скамьей для ожидающих поезд. Казалось бы, местным жителям осталось только радоваться, да не тут-то было. Первые посетители станции обнаружили, что установленное задолго до этого ограждение не убрали, и теперь желающим присесть перед дорогой придется либо перелезать, либо согнуться и пролезть под ограждением на остановку.



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