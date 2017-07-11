Почем Родина: обнародованы расценки американского "Радио Свобода" для пропагандистов в России

Опубликована: Сегодня 15:45





Из интервью информационного агентства Крыминформ с журналистом, работавшим на американскую корпорацию "Радио Свобода", стало известно, сколько платят американцы за пропагандистские материалы.

Самый высокий гонорар корреспондент может получить за эксклюзивный видеоматериал, снятый специально для американского издания. Если такой материал будет опубликован на сайте «Радио Свобода», то автору перечисляют 100$. За видеорепортаж с вставками интервью и аналитикой «Радио Свобода» платит фрилансерам по 60$. Текст без видео для интернет-сайта или звуковой репортаж для радио будет стоить 30$. Опрос людей на улице, небольшой фоторепортаж из трёх снимков или новость принесёт корреспонденту заработок в 10$. Если будет всего одна фотография, то редакция заплатит 5$. В некоторых случаях журналист может заработать за раз до 250$ – такой материал должен быть очень важным и вызвать серьёзный общественный резонанс.



Информагентство сопоставило предложенные американцами гонорары с объёмом работы обычного корреспондента Крыминформа и пришли к выводу, что фрилансер «Радио Свобода» вполне может зарабатывать 500-600$ в месяц. В переводе на российские рубли это 30-35 тысяч. Вполне достойная для Крыма заработная плата. Именно гонорарами чаще всего и прельщает претендентов на сотрудничество американское издание.



Это стало известно из рассказа молодого человека по имени Андрей, который 2,5 года сотрудничал с изданием «Радио Свобода». Журналист назвал псевдонимы, под которыми публикует материалы про Крым. Он рассказал следующее:«Я не ставленник Кремля. Более того, я не поддерживаю ту политику, которая проводится Кремлем в Крыму. Я не поддерживал всекрымский референдум в марте 2014 года. Наоборот, как честный крымский журналист я пытался прорвать ту информационную блокаду, которая тогда была организована крымскими средствами массовой информации. По этой причине я обратился к руководству киевского бюро «Радио Свобода» для того, чтобы как-то стараться объективно освещать то, что происходит в Крыму.»

Андрей предоставил в распоряжении Крыминформа копию договора между корреспондентом и изданием «Радио Свобода». Такой документ в обязательном порядке подписывает каждый внештатник в Крыму, который пожелал сотрудничать с «Радио Свобода».

В документе прямо написано, что контракт заключается между фрилансером и американской компанией RadioFreeEurope/RadioLiberty (RFE/RL, Inc.) с офисом в Вашингтоне. Более того, работающий в Крыму корреспондент, где бы он ни находился, должен подчиняться законодательству Америки. «Это соглашение регулируется законами США и федерального округа Колумбия», – говорится в документе.

«Меня сразу смутило в контракте, что там ясно было видно, что «Радио Свобода», по сути, подконтрольно и финансируется полностью Государственным департаментом США. То есть государственная структура Соединённых Штатов Америки полностью определяет политику «Радио Свобода». Вместе с тем, я всё равно думал, что «Радио Свобода» будет достаточно объективным и демократическим средством массовой информации и нам удастся той экспансии, той политике российской информационной противодействовать», – рассказывает Андрей.

Эксперты при этом не исключают, что недостоверное информирование западного читателя о Крыме является частью информационной политики корпорации RFE/RL. Известный журналист Евгений Ревенко прокомментировал интервью Андрея: «У «Радио Свобода» есть определённая заданность. Ни о какой объективной позиции говорить не приходится, поскольку «Радио Свобода» финансируется госструктурами США.»

Действующий сотрудник рассказывает, что в корпорации существует некая редакционная политика, которая навязывает корреспонденту темы и их подачу, порой, ломая профессиональные и человеческие принципы. Никакие возражения против редакционной политики, да и указания на то, что опубликована откровенная ложь, которую он не писал, от корреспондента в редакции «Радио Свобода» не принимают.

«Заключив контракт, я работаю уже более 2,5 лет. Я писал честно, объективно – как видел – о тех новостях и событиях, которые происходили. Но начал замечать, что некоторые новости, которые не были ангажированными, не были политизированными, носили честное содержание, не устраивали редакцию. Мне очень часто отказывали в публикации тех или иных новостей, которые носили нейтральный характер, даже без объяснения причины. А иногда смысл статей настолько искажали, что материал в корне менял содержание. На мои вопросы руководство внятно никогда не отвечало. Говорило лишь, что это не соответствует той информационной политике, которой придерживается «Радио Свобода», – рассказывает Андрей.

При этом американская корпорация не готова бороться за безопасность своих сотрудников. Одного из самых популярных авторов, критикующих российскую власть в Крыму, Николая Семену сотрудники ФСБ задержали 19 апреля 2016 года. За публичные призывы к нарушению территориальной целостности Российской Федерации в отношении него было возбуждено уголовное дело об экстремизме. Киевская редакция при этом отказалась от своего сотрудника. "Прецедент с Николаем Семейной это явно показал. Руководство «Радио Свобода» абсолютно не задумывается о безопасности нас с вами. Мы для них, по сути дела, – расходный материал, которым можно пренебречь в любое удобное для себя время», – говорит Андрей.

Интересно, что в Поволжье пропагандисты из США тоже развернули довольно мощную сеть информационных ресурсов. Так на сайте Idel.Real приволжского подразделения американских пропагандистов из «Радио Свобода» в разделе, посвященном Удмуртии пользователь не сможет найти ни одного позитивного материала.

Может быть, для большинства пользователей интернета появление очередного сайта, публикующего негативные материалы, не станет заметным событием, достойным внимания. Но это только на первый взгляд. Ведь именно с появления подобных сайтов началась подрывная работа экстремистов в соседнем Татарстане. Та, которая закончилась убийствами священнослужителей, придерживавшихся традиционного ислама, и несколькими спецоперациями на всей территории Татарстана. Теперь перед американскими пропагандистами стоит задача раскачать ситуацию в национальных республиках, таких как Башкортостан, Мордовия, Удмуртия, Марий-Эл и др.

Наша справка: сетевое издание Idel.Real - подразделение «Радио «Свобода», которое с 1947 года финансируется напрямую конгрессом США и продолжает свою деятельность в полном соответствии с канонами пропаганды времен «холодной войны».