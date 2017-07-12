Для жителей Удмуртии взнос за капитальный ремонт до 2019 года не повысят

Опубликована: Сегодня 18:12

фото: Kapremont48.ru
В Удмуртии размер минимального взноса по капитальному ремонту не изменится до 2019 года. Как пишет «Сусанин», об этом журналистам на пресс-конференции сообщил первый заместитель директора «Фонда капитального ремонта в Удмуртии» Андрей Смирнов.

«До конца этого года мы будем выходить в правительство Удмуртской Республики с предложением пересмотреть предельные стоимости на 2018 год. А в 2018 году мы вернемся с предложением повысить минимальный взнос, но уже с 2019 года», – сказал Смирнов.

Отметим, что на сегодняшний день в республике действуют цены, установленные в 2012-2013 годах: 6 рублей 70 копеек для домов без лифта, 7 рублей 30 копеек для домов с лифтом. В апреле этого года на президиуме Госсовета рассматривался вопрос о повышении взносов на капитальный ремонт до 8 рублей 17 копеек с квадратного метра.



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