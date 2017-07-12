После вырубки деревьев на улице 10 лет Октября в Ижевске возбудили уголовное дело

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: M.academ.info фото: M.academ.info

О том, что недалеко от Армянской апостольской церкви началась вырубка леса, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель частного ижевского издательства «Монпоражён» Михаил Смагин. «Рядом с армянской церковью уже начали рубить лес. И не только внутри огороженного, но и за пределами. Сотрудники управления и лесхоза уже подключили прокуратуру и следствие, сейчас идёт проверка», - написал он.«Администрации города причинен ущерб почти на 900 тыс. рублей, незаконно вырублено 53 дерева различных пород», - сообщили корреспонденту «Сусани в МВД. В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к случившемуся.