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После вырубки деревьев на улице 10 лет Октября в Ижевске возбудили уголовное дело
Опубликована: Сегодня 08:30 В Ижевске по факту незаконной вырубки деревьев на улице 10 лет Октября возбудили уголовное дело по части 3 статьи 260 УК РФ. Об этом информагентству «Сусанин» рассказали в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике.
О том, что недалеко от Армянской апостольской церкви началась вырубка леса, сообщил на своей странице в соцсети Facebook руководитель частного ижевского издательства «Монпоражён» Михаил Смагин. «Рядом с армянской церковью уже начали рубить лес. И не только внутри огороженного, но и за пределами. Сотрудники управления и лесхоза уже подключили прокуратуру и следствие, сейчас идёт проверка», - написал он.
«Администрации города причинен ущерб почти на 900 тыс. рублей, незаконно вырублено 53 дерева различных пород», - сообщили корреспонденту «Сусани в МВД. В настоящее время правоохранители разыскивают причастных к случившемуся.