Ижевский зоопарк попал в пятерку лучших по России

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: Izhcitylife.ru
Государственный зоологический парк Удмуртии вошел в пятерку самых лучших и популярных зоопарков России в 2017 году. Как сообщает аналитическое агентство ТурСтат, рейтинг составлен по результатам анализа статистики посещаемости зоопарков.

Первое место в списке лучших занял Московский зоопарк – в 2016 году его посетили 3,5 млн человек, на втором месте Новосибирский зоопарк – 1,8 млн человек, Ленинградский зоопарк на третьем месте  - 770 тысяч человек, Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» посетили 750 тысяч человек, и замыкает пятерку лучших ижевский зоопарк - его в 2016 году посетили 600 тысяч человек.



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