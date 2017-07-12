Ижевский зоопарк попал в пятерку лучших по России

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: Izhcitylife.ru фото: Izhcitylife.ru

Первое место в списке лучших занял Московский зоопарк – в 2016 году его посетили 3,5 млн человек, на втором месте Новосибирский зоопарк – 1,8 млн человек, Ленинградский зоопарк на третьем месте - 770 тысяч человек, Красноярский парк флоры и фауны «Роев ручей» посетили 750 тысяч человек, и замыкает пятерку лучших ижевский зоопарк - его в 2016 году посетили 600 тысяч человек.