В Ижевске работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти

Опубликована: Сегодня 10:07



фото: Bassclub.ru фото: Bassclub.ru

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 31-летний местный житель. В ходе обыска, проведенного в его гараже, полицейские обнаружили разукомплектованный похищенный ВАЗ. Выяснилось, что подозреваемый занимается ремонтом автомобилей. Машину он похитил путем буксировки с целью разбора его на запчасти и их установки на другой автомобиль. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.