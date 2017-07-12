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В Ижевске работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти
Опубликована: Сегодня 10:07 В МВД России по Ижевску завели уголовное дело после ночного угона автомобиля ВАЗ-21093 от одного из домов по ул.Камбарской. Хозяин легковушки оценил ущерб в 40 тыс рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 31-летний местный житель. В ходе обыска, проведенного в его гараже, полицейские обнаружили разукомплектованный похищенный ВАЗ. Выяснилось, что подозреваемый занимается ремонтом автомобилей. Машину он похитил путем буксировки с целью разбора его на запчасти и их установки на другой автомобиль. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.