В Ижевске работник автомастерской угнал автомобиль, чтобы разобрать его на запчасти

Опубликована: Сегодня 10:07

фото: Bassclub.ru
В МВД России по Ижевску завели уголовное дело после ночного угона автомобиля ВАЗ-21093 от одного из домов по ул.Камбарской. Хозяин легковушки оценил ущерб в 40 тыс рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан подозреваемый - 31-летний местный житель. В ходе обыска, проведенного в его гараже, полицейские обнаружили разукомплектованный похищенный ВАЗ. Выяснилось, что подозреваемый занимается ремонтом автомобилей. Машину он похитил путем буксировки с целью разбора его на запчасти и их установки на другой автомобиль. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.


Теги
хоккей бизнес конкурс депутат Голливуд животные Украина Глазов Воткинск лес ремонт преступление ГЖД безопасность Владимир Путин праздник медицина фестиваль школа розыск инвалид физкультура МВД армия Сарапул правительство Интернет Игра музыка пожар ГИБДД Александр Волков самолет СКП погода Малая Пурга Завьялово зоопарк Удмуртия дети МЧС Ува прокуратура Ижавто занятость пенсия долг полиция Дмитрий Медведев природа здоровье траур алкоголь торговля Балезино видео штраф дороги Госсовет УР молодежь рейтинг строительство СМИ Москва семья свадьба убийство оружие США наркотики образование религия телевидение ДТП ЖКХ бюджет футбол Ижевск туризм выборы творчество суд технологии мода Новый год/Рождество Можга банк Россия терроризм звезда финансы кино выставка ветеран спортсмен вода транспорт промышленность пристав ИжГТУ
Все теги
Яндекс.Погода