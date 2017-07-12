Почта России и ФСБ перехватили канал "наркотических пазлов"

Опубликована: Сегодня 10:56



фото: пресс-служба ФГУП «Почта России» фото: пресс-служба ФГУП «Почта России»

26-летний гражданин Украины и 22-летняя жительница Астраханской области договорились с сотрудниками двух московских отделений связи и работниками курьерской доставки о том, чтобы те выдавали международные посылки без проверки документов. При поступлении очередной партии наркотиков оба наркодилера были задержаны с поличным при получении почтовых отправлений из Германии в одном из столичных отделений связи.Согласно сопроводительным документам в посылках должен был находиться детский пазл из 18 тысяч деталей, а оказалось более 30 кг наркотических средств. Такие сильнодействующие синтетические препараты считаются "клубными" наркотиками и распространяются в основном среди подростков. Стоимость данной партии на чёрном рынке составляет несколько десятков миллионов рублей.Уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере). В настоящее время устанавливаются дополнительные эпизоды противоправной деятельности задержанных граждан, а также их возможные сообщники и каналы распространения наркотических средств. Работники отделений связи и курьеры будут уволены в связи с утратой доверия.Почта России и ФСБ перехватили посылки из Германии с "наркотическими пазлами" для подростков