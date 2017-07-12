Удмуртстат посчитал стоимость ингридиентов для приготовления домашнего торта

Опубликована: Сегодня 11:45



фото: Dashette.r фото: Dashette.r

Так, для выпечки торта «Наполеон» на основные ингредиенты придется потратить порядка 262 рублей. Стоимость домашнего торта «Муравейник», приготовленного по классическому рецепту, составила в среднем 220 рублей. Стоимость ингредиентов торта «Медовик» составила 203 рубля, что делает его самым малозатратным в этом рейтинге популярных домашних тортов. Другой не менее популярный торт – сметанный, на его приготовление жителям нашей республики придется потратить в среднем 250 рублей. «Прага» или «Пражский» показал самую высокую стоимость в рейтинге популярных домашних тортов – в среднем 300 рублей.В июне 2017 года в Ижевске средняя цена торта в розничной торговле составила 378 рублей, в Можге – 350, в Воткинске – 340 рублей за килограмм. По состоянию на 11 июля 2017 года в Ижевске средняя цена торта на заказ составила 750 рублей за килограмм.