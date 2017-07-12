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В центре Ижевска на "зебре" иномарка сбила 15-летнего велосипедиста
Опубликована: Сегодня 12:34 Подростка на велосипеде сбили в центре Ижевска. Как сообщили в 1 отделе Управления ГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 11 июля в 17.46 напротив дома №131 по улице Красная.
Водитель автомобиля "Форд-Фокус" – мужчина 1979 года рождения наехал на велосипедиста – 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.
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