В центре Ижевска на "зебре" иномарка сбила 15-летнего велосипедиста

Опубликована: Сегодня 12:34



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Водитель автомобиля "Форд-Фокус" – мужчина 1979 года рождения наехал на велосипедиста – 15-летнего подростка, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП велосипедист получил травмы и был госпитализирован.