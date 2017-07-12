Приставы арестовали принадлежащий ижевчанину «Porsche Cayenne GTS» за долг в 26 млн рублей

Опубликована: Сегодня 13:23



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За последние полгода судебными приставами УФССП России по Удмуртской Республике окончено 11 677 исполнительных производств о взыскании задолженностей по просроченным кредитным обязательствам на сумму 1 млрд. 722 млн. рублей. Большую часть, 1 млрд. 560 млн. рублей, составили задолженности граждан в пользу юридических лиц. В рамках исполнительных производств наложен арест на имущество должников на сумму 220 млн. рублей, уже передано на реализацию имущество на сумму 293 млн. рублей. Вынесено 7 395 ограничений в праве выезда должников за пределы Российской Федерации.