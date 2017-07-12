Несколько ж/д переездов в Удмуртии закроют на ремонт

Опубликована: Сегодня 14:12



фото: Newsrus.su фото: Newsrus.su

Движение будет ограничено 13, 16 и 18 июля. Работы будут проводиться:- на железнодорожном переезде 47 км перегона Позимь – Вожой (поселок Позимь) в ночь с 13 на 14 июля с 23:00 до 5:00 часов;- на железнодорожном переезде 137 км (Ижевск, улица Чайковского) перегона Заводская – Ижевск 16 июля с 8:00 до 17:00;- на железнодорожном переезде 33 км (остановочный пункт Кияик) перегона Люкшудья – Азино 18 июля с 9:00 до 16:00;- на железнодорожном переезде 88 км (остановочный пункт Кекоран) 18 июля с 9:00 до 16:00.В эти периоды пропуск автотранспорта через данные переезды будет осуществляться по одной полосе с помощью регулировщиков.