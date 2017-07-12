Несколько ж/д переездов в Удмуртии закроют на ремонт

Опубликована: Сегодня 14:12

фото: Newsrus.su
В Удмуртии в связи с работами по замене настила на нескольких железнодорожных переездах временно ограничат движение транспорта.

Движение будет ограничено 13, 16 и 18 июля. Работы будут проводиться:
- на железнодорожном переезде 47 км перегона Позимь – Вожой (поселок Позимь) в ночь с 13 на 14 июля с 23:00 до 5:00 часов;
- на железнодорожном переезде 137 км (Ижевск, улица Чайковского) перегона Заводская – Ижевск 16 июля с 8:00 до 17:00;
- на железнодорожном переезде 33 км (остановочный пункт Кияик) перегона Люкшудья – Азино 18 июля с 9:00 до 16:00;
- на железнодорожном переезде 88 км (остановочный пункт Кекоран) 18 июля с 9:00 до 16:00.

В эти периоды пропуск автотранспорта через данные переезды будет осуществляться по одной полосе с помощью регулировщиков.



Загрузка...
Теги
вода ГЖД здоровье звезда МЧС Малая Пурга пожар Ува СМИ траур физкультура туризм армия Интернет правительство финансы депутат оружие долг самолет лес занятость банк творчество строительство видео Дмитрий Медведев Глазов Владимир Путин Новый год/Рождество музыка ветеран суд футбол фестиваль молодежь природа полиция Москва пристав Игра животные пенсия убийство погода безопасность Удмуртия дороги семья рейтинг ИжГТУ Александр Волков свадьба Голливуд Россия МВД ГИБДД кино бюджет Балезино транспорт алкоголь розыск образование спортсмен выборы мода Можга прокуратура Ижавто терроризм СКП ДТП зоопарк ремонт Сарапул наркотики технологии медицина религия Ижевск праздник Воткинск Госсовет УР Завьялово торговля выставка бизнес инвалид конкурс промышленность США телевидение штраф хоккей дети ЖКХ преступление школа Украина
Все теги
Яндекс.Погода