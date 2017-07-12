Михаил Галустян приехал по делам на концерн «Калашников»

Опубликована: Сегодня 15:01

фото: instagram.com/m_galustyan
В Ижевске на концерне «Калашников» накануне, 11 июля, побывал Михаил Галустян. Шоумен, который также является президентом Федерации военно-тактических игр России, приехал для тестирования новых образцов оружия.

В конце прошлого года Галустян и представители предприятия подписали соглашение о партнерстве в области разработки современного оружия и оборудования для использования в военно-тактических играх страйкбол, лазертаг и фаертаг.

«С детства мечтал посмотреть, как делают лучшие в мире «пушки». Завтра в 13:00 буду вести прямой эфир со стрельбища. Будем тестить образцы новой линейки», - написал на своей страничке в Инстаграм Михаил Галустян.


Теги
Ижевск преступление лес Можга звезда полиция молодежь бизнес Интернет религия Глазов Воткинск убийство физкультура самолет прокуратура траур строительство США технологии дороги инвалид промышленность наркотики алкоголь СКП дети выставка Госсовет УР МЧС Голливуд торговля мода занятость зоопарк Балезино Москва ГИБДД Россия туризм суд видео пристав СМИ выборы Малая Пурга финансы армия пенсия правительство ИжГТУ транспорт ремонт пожар Украина Дмитрий Медведев Сарапул оружие фестиваль кино здоровье творчество вода телевидение спортсмен Завьялово конкурс розыск рейтинг МВД праздник штраф Владимир Путин Ува школа Ижавто ДТП ГЖД банк депутат свадьба Удмуртия природа безопасность Игра Новый год/Рождество ветеран футбол животные ЖКХ долг погода образование терроризм медицина хоккей Александр Волков музыка семья бюджет
Все теги
Яндекс.Погода