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Михаил Галустян приехал по делам на концерн «Калашников»
Опубликована: Сегодня 15:01 В Ижевске на концерне «Калашников» накануне, 11 июля, побывал Михаил Галустян. Шоумен, который также является президентом Федерации военно-тактических игр России, приехал для тестирования новых образцов оружия.
В конце прошлого года Галустян и представители предприятия подписали соглашение о партнерстве в области разработки современного оружия и оборудования для использования в военно-тактических играх страйкбол, лазертаг и фаертаг.
«С детства мечтал посмотреть, как делают лучшие в мире «пушки». Завтра в 13:00 буду вести прямой эфир со стрельбища. Будем тестить образцы новой линейки», - написал на своей страничке в Инстаграм Михаил Галустян.