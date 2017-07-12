Ранее судимый ижевчанин "раздел" иномарку на 60 тыс рублей

Опубликована: Сегодня 15:58



фото: Hyundai-solaris.com фото: Hyundai-solaris.com

Им оказался 30-летний неработающий житель Ижевска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время похищенное имущество, которое подозреваемый успел продать, полицейскими обнаружено и изъято. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.