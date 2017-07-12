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Ранее судимый ижевчанин "раздел" иномарку на 60 тыс рублей
Опубликована: Сегодня 15:58 Ранее судимый ижевчанин "раздел" иномарку на 60 тыс рублей. Ночью около одного из домов по ул. Чапаева с автомобиля Митсубиси "пропали" 4 колеса, автомагнитолу и аккумулятор. По факту кражи в крупном размере правоохранители возбудили уголовное дело и в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили подозреваемого.
Им оказался 30-летний неработающий житель Ижевска, ранее судимый за незаконный оборот наркотиков. В настоящее время похищенное имущество, которое подозреваемый успел продать, полицейскими обнаружено и изъято. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.