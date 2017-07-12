За картинку с подписью экстремистского характера ижевчанина привлекли к уголовной ответственности

Опубликована: Сегодня 16:47



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«В декабре того же года из чувства ненависти (вражды) к лицам, которые не являются гражданами Российской Федерации, приезжающим на постоянное место жительства в Россию, желая призвать других граждан к противоправным насильственным действиям в отношении указанной группы лиц и донести до неопределенного круга лиц своё неприязненное отношение к ним, умышленно разместил в сообществе в социальной сети изображение, содержащее публичные призывы к экстремистской деятельности», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики.Подозреваемый раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. 11 июля 2017 года суд признал ижевчанина виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.