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За картинку с подписью экстремистского характера ижевчанина привлекли к уголовной ответственности
Опубликована: Сегодня 16:47 За размещение в соцсети материалов экстремистского характера 24-летнего жителя Ижевска привлекли к уголовной ответственности. Выяснилось, что в сентябре 2015 года молодой человек скопировал из интернета к себе в ноутбук файл, содержащий изображение и надпись экстремистского характера.
«В декабре того же года из чувства ненависти (вражды) к лицам, которые не являются гражданами Российской Федерации, приезжающим на постоянное место жительства в Россию, желая призвать других граждан к противоправным насильственным действиям в отношении указанной группы лиц и донести до неопределенного круга лиц своё неприязненное отношение к ним, умышленно разместил в сообществе в социальной сети изображение, содержащее публичные призывы к экстремистской деятельности», - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судейского сообщества Удмуртской Республики.
Подозреваемый раскаялся в содеянном, написал явку с повинной, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления. 11 июля 2017 года суд признал ижевчанина виновным по ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет») и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год условно с испытательным сроком 1 год.
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