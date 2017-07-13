|
Дмитрий Медведев подтвердил руководителю Удмуртии, что приедет в Ижевск
Опубликована: Сегодня 08:30 Премьер-министр Россиийской Федерации Дмитрий Медведев может приехать в Ижевск 1 сентября. Об этом в интервью ГТРК «Удмуртия» рассказал руководитель Удмуртской Республики Александр Бречалов.
«Школа в микрорайоне Столичный 1 сентября примет учеников, и я надеюсь, что на открытие приедет Дмитрий Анатольевич, по крайней мере он подтвердил, что приедет в Ижевск», - сказал Бречалов.
Напомним, 7 июля состоялась рабочая встреча врио главы республики с Дмитрием Медведевым, во время которой премьер-министр поручил министру образования России взять на личный контроль строительство двух школ в Удмуртии.
Загрузка...