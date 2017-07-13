Дмитрий Медведев подтвердил руководителю Удмуртии, что приедет в Ижевск

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: government.ru фото: government.ru

«Школа в микрорайоне Столичный 1 сентября примет учеников, и я надеюсь, что на открытие приедет Дмитрий Анатольевич, по крайней мере он подтвердил, что приедет в Ижевск», - сказал Бречалов.Напомним, 7 июля состоялась рабочая встреча врио главы республики с Дмитрием Медведевым, во время которой премьер-министр поручил министру образования России взять на личный контроль строительство двух школ в Удмуртии.