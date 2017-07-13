В Удмуртии заключенному с запрещенными татуировками выписали штраф

Опубликована: Сегодня 09:24

фото: Deseretnews.com
За публичное демонстрирование нацисткой символики заключенному назначили штраф. Мужчина, отбывающий наказание в исправительной колонии, проживая в общежитии отряда с февраля по май 2017 года, публично демонстрировал татуировки, которые, согласно заключению экспертов, ассоциируются с изображением свастики, сходной с нацисткой символикой.

Завьяловский районный суд Удмуртской Республики признал его виновным и назначил ему административное наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей.
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