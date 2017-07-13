Жители Ижевска не смогут попасть в городок Металлургов на трамвае

Опубликована: Сегодня 10:18



фото: Transphoto.ru фото: Transphoto.ru

«Владельцы проездных на трамвай могут воспользоваться ими для поездки в троллейбусе. Троллейбусы № 6, 9 будут курсировать согласно расписанию», - отмечается в сообщении.