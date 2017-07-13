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Жители Ижевска не смогут попасть в городок Металлургов на трамвае
Опубликована: Сегодня 10:18 В связи с ремонтными работами в Ижевске остановят на двое суток движение трамваев в городке Металлургов. Как сообщает пресс-служба Удмуртских коммунальных систем, движение трамваев №1 и №7 между остановками «магазин Океан» и «городок Металлургов» остановят в субботу, 15 июля, в 00:30 и возобновят в понедельник, 17 июля, в 03:00.
«Владельцы проездных на трамвай могут воспользоваться ими для поездки в троллейбусе. Троллейбусы № 6, 9 будут курсировать согласно расписанию», - отмечается в сообщении.
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