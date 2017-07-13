|
Подозреваемого в изнасиловании на ул.Труда задержали в ижевском аэропорту
Опубликована: Сегодня 11:07 В Ижевске задержан подозреваемый в изнасиловании, совершенном 29 июня 2017 года на ул. Труда. В тот день злоумышленник догнал прохожую, толкнул ее и повалил на асфальт. Затем избил, оттащил за волосы в кусты, где изнасиловал девушку. Та пыталась сопротивляться, но мужчина чуть не задушил ее.
«В ходе кропотливой ежедневной работы следователям удалось установить личность подозреваемого, который был задержан в аэропорту г. Ижевска оперативными сотрудниками полиции в ночь с 12 на 13 июля», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии. Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос о его заключении под стражу.
Загрузка...