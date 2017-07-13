Подозреваемого в изнасиловании на ул.Труда задержали в ижевском аэропорту

Опубликована: Сегодня 11:07



фото: Mos.news фото: Mos.news

«В ходе кропотливой ежедневной работы следователям удалось установить личность подозреваемого, который был задержан в аэропорту г. Ижевска оперативными сотрудниками полиции в ночь с 12 на 13 июля», - говорится в сообщении пресс-службы Следственного управления СКР по Удмуртии. Задержанного проверяют на причастность к совершению других преступлений. Решается вопрос о его заключении под стражу.