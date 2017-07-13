В Удмуртии пьяный водитель и его пассажир получили травмы в перевернувшейся машине

Опубликована: Сегодня 11:58

фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР
Два человека по вине пьяного водителя пострадали в ДТП, которое произошло в Сарапульском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 12 июля в 11:45 минут, на 16 км трассы «Сарапул-Киясово».

Пьяный водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.



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