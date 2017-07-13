В Удмуртии пьяный водитель и его пассажир получили травмы в перевернувшейся машине

Опубликована: Сегодня 11:58



фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел УГИБДД МВД по УР

Пьяный водитель «ВАЗ-2112» не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся. В результате ДТП водитель и его пассажир получили травмы и были госпитализированы.