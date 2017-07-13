Разрушения от самого крупного в мире водяного пистолета сняли на видео

Опубликована: Сегодня 12:47

фото: скриншот видео
Любитель изобретений и разрушительного оружия, бывший сотрудник NASA Марк Робер продемонстрировал пользователям Youtube работу самого крупного в мире водяного пистолета.

Огромная конструкция выпускает струю воды со стартовой скоростью до 437 километров в час. Этого хватает, чтобы "детское оружие" могло продемонстрировать разрушительные способности, пишет Ren.tv. В частности, на ролике водяная пушка проламывает гипсокартон, стеклянные предметы, раскалывает на части арбузы и яйца.

Видео: Youtube.com/Mark Rober



Загрузка...
Теги
лес физкультура выборы Балезино Голливуд зоопарк Малая Пурга погода Владимир Путин депутат Госсовет УР пенсия наркотики животные торговля конкурс Глазов штраф ГИБДД Интернет выставка звезда пожар хоккей образование Удмуртия убийство футбол США спортсмен мода музыка природа Россия инвалид Сарапул рейтинг занятость банк Александр Волков самолет преступление дети фестиваль оружие строительство религия МВД правительство бюджет ДТП видео вода школа алкоголь Воткинск праздник Завьялово дороги ветеран пристав Игра армия Москва ГЖД Дмитрий Медведев ремонт промышленность Ижевск туризм суд творчество прокуратура МЧС СМИ телевидение технологии Можга здоровье Новый год/Рождество траур кино Украина розыск безопасность бизнес Ува полиция долг СКП финансы ИжГТУ медицина ЖКХ молодежь семья транспорт Ижавто терроризм свадьба
Все теги
Яндекс.Погода