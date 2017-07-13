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Разрушения от самого крупного в мире водяного пистолета сняли на видео
Опубликована: Сегодня 12:47 Любитель изобретений и разрушительного оружия, бывший сотрудник NASA Марк Робер продемонстрировал пользователям Youtube работу самого крупного в мире водяного пистолета.
Огромная конструкция выпускает струю воды со стартовой скоростью до 437 километров в час. Этого хватает, чтобы "детское оружие" могло продемонстрировать разрушительные способности, пишет Ren.tv. В частности, на ролике водяная пушка проламывает гипсокартон, стеклянные предметы, раскалывает на части арбузы и яйца.
Видео: Youtube.com/Mark Rober
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