Сеть подпольных казино закрыли в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:36



фото: Trususz.weebly.com фото: Trususz.weebly.com

Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, преступная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, а ее незаконная деятельность была глубоко законспирирована. В настоящее время к уголовной ответственности, помимо организатора, привлечены 8 жителей республики.Все участники преступной группы задержаны, игровое оборудование изъято. В отношении подозреваемых решается вопрос о мерах пресечения на период расследования.