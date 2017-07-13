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Сеть подпольных казино закрыли в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 13:36 В минувшую среду, 12 июля, в Удмуртии задержали участников организованной преступной группы. Ими была организована сеть подпольных игровых клубов на территории четырёх районов республики. По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (Незаконные организация и проведение азартных игр в составе организованной группы).
Как уточнили в пресс-службе Следственного управления СКР по Удмуртии, преступная группа характеризовалась устойчивостью и сплоченностью, а ее незаконная деятельность была глубоко законспирирована. В настоящее время к уголовной ответственности, помимо организатора, привлечены 8 жителей республики.
Все участники преступной группы задержаны, игровое оборудование изъято. В отношении подозреваемых решается вопрос о мерах пресечения на период расследования.
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