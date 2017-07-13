Пенсионерку сбили насмерть в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: 1 отдел УГИБДД по УР фото: 1 отдел УГИБДД по УР

Женщина перебегала проезжую часть перед близко едущим транспортным средством, в результате она погибла на месте.ГИБДД напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в зоне пешеходных переходов, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Нельзя выходить на проезжую часть перед близко идущими транспортными средствами.