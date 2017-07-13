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Пенсионерку сбили насмерть в Завьяловском районе Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:38 Пенсионерку сбили насмерть в Завьяловском районе Удмуртии. 13 июля в 08:38 на 155-м километре дороги Елабуга — Пермь водитель 24-летний ВАЗ-2114 сбил женщину 1942 года рождения, сообщает 1 отдел УГИБДД по УР.
Женщина перебегала проезжую часть перед близко едущим транспортным средством, в результате она погибла на месте.
ГИБДД напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в зоне пешеходных переходов, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Нельзя выходить на проезжую часть перед близко идущими транспортными средствами.
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