Пенсионерку сбили насмерть в Завьяловском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: 1 отдел УГИБДД по УР
Пенсионерку сбили насмерть в Завьяловском районе Удмуртии. 13 июля в 08:38 на 155-м километре дороги Елабуга — Пермь водитель 24-летний ВАЗ-2114 сбил женщину 1942 года рождения, сообщает 1 отдел УГИБДД по УР.

Женщина перебегала проезжую часть перед близко едущим транспортным средством, в результате она погибла на месте.

ГИБДД напоминает пешеходам, что пересекать проезжую часть можно только в зоне пешеходных переходов, а при их отсутствии — на перекрёстках по линии тротуаров или обочин. Нельзя выходить на проезжую часть перед близко идущими транспортными средствами.



Загрузка...
Теги
праздник медицина СМИ алкоголь мода пожар Ува конкурс убийство депутат прокуратура суд МВД молодежь телевидение Новый год/Рождество Можга Игра бюджет долг пристав Сарапул терроризм выставка ветеран Госсовет УР строительство творчество природа туризм СКП занятость Дмитрий Медведев футбол дети зоопарк самолет ИжГТУ розыск Ижевск Удмуртия Малая Пурга спортсмен штраф торговля ЖКХ армия Ижавто Москва Воткинск религия видео вода США музыка погода физкультура звезда промышленность семья траур ГЖД преступление Россия МЧС кино Владимир Путин Украина школа ГИБДД Голливуд выборы дороги полиция здоровье бизнес свадьба правительство Завьялово ремонт технологии Балезино Александр Волков образование безопасность инвалид лес пенсия оружие транспорт ДТП рейтинг Интернет животные хоккей финансы банк Глазов наркотики фестиваль
Все теги
Яндекс.Погода