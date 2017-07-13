Бывший и действующий министры труда Удмуртии скрепили свои отношения узами брака

Опубликована: Сегодня 16:27



фото: Obodki-o.ru фото: Obodki-o.ru

Теперь, если полагаться на сложившуюся антикоррупционную практику, между чиновниками возможен конфликт интересов, так как министр Губская фактически находится в подчинении зампреда правительства Удмуртии Фефилова.родился 8 января 1955 года в поселке Кокман Красногорского района Удмуртской АССР. В 1984 году окончил Ижевский сельскохозяйственный институт, инженер-механик; в 1995 году - Удмуртский государственный университет, экономист-менеджер.1969-1971 г. - учащийся ГПТУ-1 г.Ижевска1971-1973 г. - слесарь механо-сборочных работ цеха 252 Ижевского машиностроительного завода1973-1975 г. - служба в рядах Советской Армии1976-1979 г. - слесарь механо-сборочных работ цеха 252 Ижевского машиностроительного завода1979-1993 г. - инженер-технолог отдела 227, старший мастер, заместитель начальника цеха 254производственного объединения «Ижмаш»1993-1995 г. - председатель постоянной комиссии Верховного Совета Удмуртской Республикипо промышленности, транспорту, связи и энергетике1995 г . - директор филиала Центра по исследованию межнациональных и межрегиональныхэкономических проблем1995-1999 г. - председатель Комитета по труду при Правительстве Удмуртской Республики1999-2009 г. - председатель Государственного комитета Удмуртской Республики по труду2009-2014 г. - министр труда Удмуртской Республики2014 г. - исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства УдмуртскойРеспублики- министра труда Удмуртской Республики2014-2017 г. - заместитель Председателя Правительства Удмуртской Республики2017- по н/вр -исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства УдмуртскойРеспублики.родилась 28 мая 1977 года в Ижевске. В 1999 году окончила Удмуртский государственный университет по специальности «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году – по специальности «Юриспруденция».1994-1999 г. - студентка Удмуртского государственного университета, г.Ижевск1999-2009 г. - специалист I категории, ведущий специалист, главный специалист, начальник отдела, начальник управления, временно замещающая должность заместителя председателя Государственного комитета Удмуртской Республики по труду, г.Ижевск2009-2014 г. - заместитель министра труда Удмуртской Республики, г.Ижевск2014 г. - первый заместитель министра труда Удмуртской Республики, г.Ижевск2014-2017 г. - министр труда и миграционной политики Удмуртской Республики, г.Ижевск2017-по н/вр - исполняющая обязанности министра труда и миграционной политики Удмуртской Республики.