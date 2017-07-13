|
Ученые доказали, что секс даже без оргазма продлевает женскую молодость
Опубликована: Сегодня 17:17 Женщины могут замедлить старение своего организма, занимаясь сексом минимум раз в неделю. Причем, как отметили сотрудники Университета Калифорнии, вовсе не обязательно получать особое удовольствие от интимной близости. Если сексуальный контакт происходит, то старение удастся замедлить. Как пишет The Daily Mail, секс удлиняет теломеры - защитные элементы хромосом, которые укорачиваются по мере старения. Их длина является надежным показателем истинного возраста организма.
Теломеры, как оказалось, можно удлинить благодаря регулярному сексу. Степень удовлетворения интимной жизнью в целом не играет роли. В целом секс подавляет стресс, сокращающий теломеры, и активирует иммунитет, подчеркивают ученые. Эксперты проанализировали личную жизнь, степень поддержки партнера, наличие конфликтов в отношениях, уровень удовлетворения отношениями и стресса у 129 матерей, находящихся в длительных отношениях. У них забиралась кровь для анализа длины теломеров.
Выводы однозначны: минимум один половой контакт в течение недели выливался в более длинные теломеры. Остальные факторы на длину теломеров не влияли. Значит, женщины, регулярно занимающиеся сексом, не только медленнее стареют, но и защищены от хронических дегенеративных заболеваний, преждевременной смерти.
Загрузка...