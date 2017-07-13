Алкоголь влияет на действия половины преступников в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 18:08



фото: kursktv.ru фото: kursktv.ru

По данным МВД по Удмуртии, за 6 месяцев 2017 года в республике было совершено 6816 преступлений под воздействием алкоголя. При этом каждое третье (31%) произошло в общественных местах, каждое пятое (21%) - на бытовой почве. Это меньше, чем в прошлые годы: в 2016 году за тот же период «по пьяни» было совершено 8354 преступления.Среди районов Удмуртии особенно отличился Граховский - здесь уровень «пьяной» преступности составляет 81%. Самый низкий показатель в Глазовском районе - 21%. Среди районов Ижевска «самым пьяным» традиционно стал Ленинский. Здесь совершается больше всего правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.