Алкоголь влияет на действия половины преступников в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 18:08

фото: kursktv.ru
Каждое второе преступление в Удмуртии совершается в состоянии алкогольного опьянения. Как пишет информагентство «Сусанин», об этом на расширенном заседании Совета общественной безопасности Удмуртии заявил врио главы региона Александр Бречалов. «Проблема пьяной преступности продолжает оставаться злободневной для республики, несмотря на принимаемые меры», - отметил он.

По данным МВД по Удмуртии, за 6 месяцев 2017 года в республике было совершено 6816 преступлений под воздействием алкоголя. При этом каждое третье (31%) произошло в общественных местах, каждое пятое (21%) - на бытовой почве. Это меньше, чем в прошлые годы: в 2016 году за тот же период «по пьяни» было совершено 8354 преступления.

Среди районов Удмуртии особенно отличился Граховский - здесь уровень «пьяной» преступности составляет 81%. Самый низкий показатель в Глазовском районе - 21%. Среди районов Ижевска «самым пьяным» традиционно стал Ленинский. Здесь совершается больше всего правонарушений в состоянии алкогольного опьянения.



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