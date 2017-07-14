Житель Пермского края похитил 50 тыс рублей у 91-летней ижевчанки

Опубликована: Сегодня 10:12

фото: Gazetaingush.ru
В полицию Ижевска обратилась 91-летняя местная жительница и сообщила, что лишилась 50 тыс рублей "благодаря" мошенникам. Как рассказала пенсионерка, несколько дней назад к ней на улице подошли двое неизвестных, якобы приехавшие в Ижевск из другого региона. Они попросились за небольшую плату пожить в квартире у женщины, и та им не отказала.

Спустя несколько дней один из мужчин попросил у хозяйки 50 тыс рублей на оплату штрафов и пообещал вернуть в ближайшее время. Пенсионерка и в этот раз не отказала и дала постояльцу необходимую ему сумму.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину»). Приметы подозреваемого были незамедлительно переданы патрулям Росгвардии, которые задержали подозреваемого. Им оказался 34-летний житель Перми. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания. За совершенное преступление ему грозит до 5 лет лишения свободы.


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