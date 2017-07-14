Четверо юных велосипедистов попали в ДТП в Ижевске с начала июля

Опубликована: Сегодня 11:03

фото: Berdsk-online.ru
С начала июля в Ижевске произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. В двух случаях юные водители не соблюдали требование ПДД к велосипедистам, в соответствии с которым при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться, убедиться в безопасности и только после этого начинать переход, ведя велосипед рядом с собой.

Так, 7 июля около 18 часов напротив дома №19«а» по улице Союзной водитель автомобиля "Daewoo" сбил 17-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.

Аналогичное ДТП произошло 11 июля около 18.00 напротив дома №131 по улице Красной. Водитель автомобиля "Форд-Фокус» совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу, строго и неукоснительно соблюдать ПДД.
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