Четверо юных велосипедистов попали в ДТП в Ижевске с начала июля

Опубликована: Сегодня 11:03



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Так, 7 июля около 18 часов напротив дома №19«а» по улице Союзной водитель автомобиля "Daewoo" сбил 17-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.Аналогичное ДТП произошло 11 июля около 18.00 напротив дома №131 по улице Красной. Водитель автомобиля "Форд-Фокус» совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу, строго и неукоснительно соблюдать ПДД.