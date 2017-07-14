|
Четверо юных велосипедистов попали в ДТП в Ижевске с начала июля
Опубликована: Сегодня 11:03 С начала июля в Ижевске произошло 4 ДТП с участием несовершеннолетних велосипедистов. В двух случаях юные водители не соблюдали требование ПДД к велосипедистам, в соответствии с которым при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист должен спешиться, убедиться в безопасности и только после этого начинать переход, ведя велосипед рядом с собой.
Так, 7 июля около 18 часов напротив дома №19«а» по улице Союзной водитель автомобиля "Daewoo" сбил 17-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, не спешившись с велосипеда. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.
Аналогичное ДТП произошло 11 июля около 18.00 напротив дома №131 по улице Красной. Водитель автомобиля "Форд-Фокус» совершил наезд на 15-летнего велосипедиста, пересекавшего проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, не спешившись с него. В результате ДТП велосипедист получил травмы, госпитализирован.
Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения уважительно относиться друг к другу, строго и неукоснительно соблюдать ПДД.
Загрузка...