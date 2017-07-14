|
Житель Сарапула воткнул нож в знакомого, отдыхавшего в баре
Опубликована: Сегодня 14:49 В Сарапуле завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. В начале мая этого года он отдыхал в одном из баров Сарапула и встретил своего знакомого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом. Раненого доставили в больницу, где через некоторое время он скончался.
После совершения преступления преступник скрылся с места происшествия, но, благодаря слаженной работе правоохранителей, вскоре был задержан. Уголовное дело, по которому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.
Загрузка...