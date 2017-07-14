Житель Сарапула воткнул нож в знакомого, отдыхавшего в баре

Опубликована: Сегодня 14:49



фото: Novved.ru фото: Novved.ru

После совершения преступления преступник скрылся с места происшествия, но, благодаря слаженной работе правоохранителей, вскоре был задержан. Уголовное дело, по которому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.