Житель Сарапула воткнул нож в знакомого, отдыхавшего в баре

Опубликована: Сегодня 14:49

фото: Novved.ru
В Сарапуле завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве. В начале мая этого года он отдыхал в одном из баров Сарапула и встретил своего знакомого. Между мужчинами возникла ссора, в ходе которой один нанес другому удар ножом. Раненого доставили в больницу, где через некоторое время он скончался.

После совершения преступления преступник скрылся с места происшествия, но, благодаря слаженной работе правоохранителей, вскоре был задержан. Уголовное дело, по которому обвиняемому грозит до 15 лет лишения свободы, направлено в суд.
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