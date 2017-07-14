На Воложке установят временный причал

Опубликована: Сегодня 15:38



фото: Panoramio.com фото: Panoramio.com

Причал уже смонтировали и отбуксировали к берегу, он расположится в 80 м от прежнего причала, чуть дальше пляжа. Он будет работать в течение текущего сезона взамен старого причала, пришедшего в негодность.«Скорость работ будет зависеть от погодных условий, пока ничего про срок открытия нельзя сказать. Возможно, при хорошей погоде, причал откроется через неделю, а возможно, что процесс затянется», - сказали в пресс-службе.