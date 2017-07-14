На Воложке установят временный причал

Опубликована: Сегодня 15:38

фото: Panoramio.com
Временный причал, который сможет принимать теплоходы, установят на Воложке. Об этом «Udm-Info» сообщили в пресс-службе МУП «ИжГЭТ».

Причал уже смонтировали и отбуксировали к берегу, он расположится в 80 м от прежнего причала, чуть дальше пляжа. Он будет работать в течение текущего сезона взамен старого причала, пришедшего в негодность.

«Скорость работ будет зависеть от погодных условий, пока ничего про срок открытия нельзя сказать. Возможно, при хорошей погоде, причал откроется через неделю, а возможно, что процесс затянется», - сказали в пресс-службе.



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