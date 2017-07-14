Молодого наркодилера задержали в подъезде одного из ижевских домов

Опубликована: Сегодня 16:41



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При обыске в квартире подозреваемого полицейские обнаружили 23 полимерных пакета с «марихуаной» и 5 свертков с «гашишем». Общая масса изъятых наркотиков составила 18,5 гр. Там же обнаружили электронные весы и упаковочный материал.По факту сбыта наркотических средств возбуждено уголовное дело. Подозреваемый помещен под домашний арест. За совершенное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.