Новый пешеходный переход появится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:37

фото: yandex.ru/maps

Новый пешеходный переход откроют в Ижевске. Произойдет это на пересечении улиц Тракторной и Загородной. Как сообщает Администрация города, соответствующее распоряжение подписал и.о. первого заместителя главы администрации города Сергей Задорожный. Нанесут разметку и выставят знаки уже в ближайшие дни.

Напомним, для повышения безопасности дорожного движения в городе уберут два пешеходных перехода: на улице Майской и в переулке Широком.




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