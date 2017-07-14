Новый пешеходный переход появится в Ижевске

Опубликована: Сегодня 17:37



фото: yandex.ru/maps фото: yandex.ru/maps

Новый пешеходный переход откроют в Ижевске. Произойдет это на пересечении улиц Тракторной и Загородной. Как сообщает Администрация города, соответствующее распоряжение подписал и.о. первого заместителя главы администрации города Сергей Задорожный. Нанесут разметку и выставят знаки уже в ближайшие дни.



Напомним, для повышения безопасности дорожного движения в городе уберут два пешеходных перехода: на улице Майской и в переулке Широком.