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Девушку, спустившуюся на «Ниве» по ступеням к ижевскому пруду, оштрафовали
Опубликована: Сегодня 13:23 В группе ИГГС соцсети «ВКонтакте» накануне появилось видео, на котором запечатлен спуск автомобиля «Шевроле-Нива» по лестнице, ведущей к набережной ижевского пруда. Девушка за рулем внедорожника под возгласы приятелей проезжает несколько пролетов и ломает несколько ступеней. «Это сверх вандализма сломали 4 ступени своим ведром...», - подписал ролик автор видео Юра Артемов.
Как рассказали информагентству «Сусанин» в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, вечером 14 июля девушку-водителя 1995 года рождения задержали сотрудники ГИБДД. Признаков опьянения у нее не обнаружили. В отношении нее составлено два протокола: один за езду по тротуарам (штраф 2 тыс. рублей), второй за отсутствие полиса ОСАГО (штраф 800 рублей).
Что касается ущерба, то заявления в полицию от балансодержателя пока не поступало. «В отдел полиции №3 пока никакого отношения о причиненном ущербе не поступало. Будет отношение, соответственно, будет приниматься какое-то решение», - сообщили в правоохранительном ведомстве.
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