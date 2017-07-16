В ижевском зоопарке появится самый большой грызун в мире

Опубликована: Сегодня 23:35



фото: Ar4es.info фото: Ar4es.info

Капибары достигают в длину 70 см – таким образом по размеру они примерно в 20 раз превышают морских свинок, на которых очень похожи. В естественной среде они обитают по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.В переводе с языка тупи (родственном языку индейцев гуарани) название «капибара» буквально означает «поедатель тонкой травы».«Пока мы приобретаем одну особь капибары, но в будущем подберем животному пару», - пояснила пресс-секретарь зоопарка Гульнара Мухамедшина.