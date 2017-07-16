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В ижевском зоопарке появится самый большой грызун в мире
Опубликована: Сегодня 23:35 Самый крупный из существующих современных грызунов – капибара появится в ижевском зоопарке. Как рассказали «Известиям Удмуртской Республики» в пресс-службе парка, нового обитателя привезут из другого российского зоопарка.
Капибары достигают в длину 70 см – таким образом по размеру они примерно в 20 раз превышают морских свинок, на которых очень похожи. В естественной среде они обитают по берегам разнообразных водоёмов в тропических и умеренных частях Центральной и Южной Америки, восточнее Анд — от Панамы до Уругвая и северо-востока Аргентины.
В переводе с языка тупи (родственном языку индейцев гуарани) название «капибара» буквально означает «поедатель тонкой травы».
«Пока мы приобретаем одну особь капибары, но в будущем подберем животному пару», - пояснила пресс-секретарь зоопарка Гульнара Мухамедшина.
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