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В Увинском районе Удмуртии отец ударил сына ножом
Опубликована: Сегодня 14:55
26-летний жителя Увинского района ударил ножом в живот собственный отец, сообщает пресс-служба МВД по УР.
Врачам он сообщил, что ранил себя сам, но после проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ранение живота потерпевшему нанес его 50-летний отец в ходе возникшей ссоры.
Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».
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