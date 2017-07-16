В Увинском районе Удмуртии отец ударил сына ножом

Опубликована: Сегодня 14:55





26-летний жителя Увинского района ударил ножом в живот собственный отец, сообщает пресс-служба МВД по УР.

Врачам он сообщил, что ранил себя сам, но после проведения судебно-медицинской экспертизы выяснилось, что ранение живота потерпевшему нанес его 50-летний отец в ходе возникшей ссоры.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 111 УК РФ – «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».