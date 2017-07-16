Синоптики предсказали Ижевску грозы и сильные дожди в ближайшие дни

Опубликована: Сегодня 16:32

фото: votezde.org
Предупреждение о грозах сегодня, 16 июня, а так же 17, 18 и 19 июня разослали городские власти Ижевска со ссылкой на Удмуртский Гидрометцентр. В нем указано, что при интенсивных ливнях возможно скопление воды на некоторых участках городских дорог.
  
Информагентство "Сусанин" приводит список улиц, где возможны подтопления:
- ул. Орджоникидзе, у завода «Нефтемаш»;
- ул. Ленина (напротив здания ул. Ленина,152);
- ул. 40 лет Победы (напротив здания ул. 40 лет Победы,138);
- ул. Чугуевского перекресток с ул. К.Маркса;
- ул. Петрова - ул. Т.Барамзиной в районе ТЦ «Зебра»;
- ул. Союзная, в районе ТЦ «Метро»;
- ул. Кирова, у р. Подборенка;
- ул. 40 лет ВЛКСМ - ул. Холмогорова, ТЦ «Талисман»;
- ул. Глинки;
- ул. Новостроительная, 29;
- ул. Гагарина.

Сообщения о засорении ливневой канализации и разрушениях на дорогах круглосуточно принимают в «Службе благоустройства и дорожного хозяйства» по тел. 78-72-78. Власти напоминают, что при сильном ветре возможны падения деревьев, рекламных конструкций, частей кровли домов и перебои в электроснабжении.


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