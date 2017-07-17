Британская пенсионерка забыла в своем глазу 27 линз

Опубликована: Сегодня 08:30



фото: twitter.com/NerdcoreBlog фото: twitter.com/NerdcoreBlog

По признанию офтальмолога, это первый подобный случай за 20 лет практики. Из-за того, что пациентка ходила с линзами слишком долго, у неё образовалось гнойное воспаление внутренних оболочек глазного яблока. Врач достала из глаза пациентки 17 линз во время её первого осмотра и ещё 10 во время второго.Сама 67-летняя пациентка позднее рассказала, что списывала зуд в глазу на возраст. Она призналась, что носила одноразовые ежедневные линзы в течение 35 лет. Спустя две недели после удаления линз пенсонерка стала чувствовать себя лучше.