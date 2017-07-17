|
В Глазове добровольцы-осводовцы спасли тонущего 10-летнего мальчика
Опубликована: Сегодня 09:18 В Глазове в минувшее воскресенье, 16 июля, добровольцы-осводовцы спасли 10-летнего мальчика. Около полудня на общественный спасательный пост ОСВОД Удмуртии подбежал мальчик и попросил помощи.
Он рассказал, что они вдвоем купались в Чепце на границе пляжа в зеленой зоне, друг не справился с течением и его уносит. Двое спасателей пробежали по берегу, бросились в воду и вплавь спасли глазовского мальчика.
Загрузка...