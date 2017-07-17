В Глазове добровольцы-осводовцы спасли тонущего 10-летнего мальчика

Опубликована: Сегодня 09:18



фото: vk.com/osvod_ur фото: vk.com/osvod_ur

Он рассказал, что они вдвоем купались в Чепце на границе пляжа в зеленой зоне, друг не справился с течением и его уносит. Двое спасателей пробежали по берегу, бросились в воду и вплавь спасли глазовского мальчика.