В Глазове добровольцы-осводовцы спасли тонущего 10-летнего мальчика

Опубликована: Сегодня 09:18

фото: vk.com/osvod_ur
В Глазове в минувшее воскресенье, 16 июля, добровольцы-осводовцы спасли 10-летнего мальчика. Около полудня на общественный спасательный пост ОСВОД Удмуртии подбежал мальчик и попросил помощи. 

Он рассказал, что они вдвоем купались в Чепце на границе пляжа в зеленой зоне, друг не справился с течением и его уносит. Двое спасателей пробежали по берегу, бросились в воду и вплавь спасли глазовского мальчика.
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