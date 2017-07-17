В Удмуртии обезвредили два неразорвавшихся боеприпаса

Опубликована: Сегодня 10:06

фото: пресс-служба Росгвардии по Удмуртии
В Ижевске и Балезинском районе сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы. Сообщения об обнаружении поступили правоохранителям 14 июля.

Специалисты-взрывотехники установили, что обнаруженные предметы – 82-мм минометная мина и 105-мм артиллерийский снаряд, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Во взрывозащитном контейнере боеприпасы доставили на полигон, где уничтожили накладным зарядом.
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