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В Удмуртии обезвредили два неразорвавшихся боеприпаса
Опубликована: Сегодня 10:06 В Ижевске и Балезинском районе сотрудники ОМОНа Росгвардии обезвредили неразорвавшиеся боеприпасы. Сообщения об обнаружении поступили правоохранителям 14 июля.
Специалисты-взрывотехники установили, что обнаруженные предметы – 82-мм минометная мина и 105-мм артиллерийский снаряд, представляющие реальную угрозу для жизни и здоровья граждан. Во взрывозащитном контейнере боеприпасы доставили на полигон, где уничтожили накладным зарядом.
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