В День Военно-Морского флота в Ижевске перекроют несколько улиц

Опубликована: Сегодня 10:54



фото: susanin.news фото: susanin.news

На автомобиле нельзя будет проехать по:- ул. Коммунаров на участке от пер. Верхне-Узенького до ул. Лихвинцева;- ул. Наговицына на участке от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская;- ул. Пушкинская на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;- ул. Красная на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;- ул. М. Горького на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;- ул. Милиционная на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;- набережной Ижевского пруда.Также в местах проведения праздничных мероприятий, на территории, ограниченной улицами: набережная Ижевского пруда, ул. Ленина, ул. М. Горького, пер. Широкий с 10:00 до 16:30 введен запрет на продажу алкоголя.