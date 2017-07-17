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В День Военно-Морского флота в Ижевске перекроют несколько улиц
Опубликована: Сегодня 10:54 В связи с празднованием Дня Военно-Морского флота в Ижевске 30 июля временно ограничат движение транспорта на центральных улицах. Как сообщает пресс-служба Администрации города, дороги перекроют с 9:30 до 10:00.
На автомобиле нельзя будет проехать по:
- ул. Коммунаров на участке от пер. Верхне-Узенького до ул. Лихвинцева;
- ул. Наговицына на участке от ул. Коммунаров до ул. Пушкинская;
- ул. Пушкинская на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;
- ул. Красная на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;
- ул. М. Горького на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;
- ул. Милиционная на участке от пер. Широкий до ул. Лихвинцева;
- набережной Ижевского пруда.
Также в местах проведения праздничных мероприятий, на территории, ограниченной улицами: набережная Ижевского пруда, ул. Ленина, ул. М. Горького, пер. Широкий с 10:00 до 16:30 введен запрет на продажу алкоголя.
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