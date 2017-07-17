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В Удмуртии учредитель управляющей компании обогатился на 19 млн рублей
Опубликована: Сегодня 11:42 За мошенничество в сфере ЖКХ на сумму 19 млн рублей полицейские задержали 41-летнего жителя Увинского района. В течение нескольких лет мужчина, являясь единственным учредителем одной из управляющих компаний Увинского района, перечислял часть полученных от населения за тепловую энергию, горячую воду, отпуск воды и прием сточных вод денег на расчетные счета подконтрольной ему строительной организации под видом договоров займа.
Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.