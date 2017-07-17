В Удмуртии учредитель управляющей компании обогатился на 19 млн рублей

Опубликована: Сегодня 11:42



фото: Om-saratov.ru фото: Om-saratov.ru

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ. Подозреваемого заключили под стражу. За данное преступление ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.