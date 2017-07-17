Пожилой пешеход погиб в Завьяловском районе под колесами иномарки

Опубликована: Сегодня 13:18

фото: N71.ru
Пожилой мужчина, сбитый ночью автомобилем, погиб в Завьяловском районе. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 14 июля в 22.55 на 192 километре автомобильной дороги "Елабуга-Пермь".

35-летний водитель автомобиля "Фольксваген" наехал на пешехода – пожилого мужчину возрастом около 50 лет, идущего вдоль проезжей части. В результате от полученных травм мужчина скончался.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.



Загрузка...
Теги
правительство технологии розыск Можга преступление Завьялово занятость Владимир Путин Игра Дмитрий Медведев инвалид мода ГЖД СМИ пристав телевидение Украина творчество свадьба США Новый год/Рождество рейтинг лес банк праздник пожар погода выставка Александр Волков наркотики штраф Голливуд промышленность Москва туризм зоопарк Ува торговля религия образование суд строительство здоровье ИжГТУ спортсмен ремонт физкультура терроризм школа Ижевск бюджет прокуратура долг депутат транспорт фестиваль ЖКХ конкурс полиция оружие ветеран ГИБДД природа звезда Сарапул видео МЧС Воткинск Балезино СКП футбол армия Малая Пурга музыка медицина Интернет пенсия вода алкоголь Глазов семья траур финансы животные ДТП Госсовет УР Ижавто убийство МВД дороги выборы безопасность хоккей дети самолет Россия кино молодежь бизнес Удмуртия
Все теги
Яндекс.Погода