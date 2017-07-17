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Пожилой пешеход погиб в Завьяловском районе под колесами иномарки
Опубликована: Сегодня 13:18 Пожилой мужчина, сбитый ночью автомобилем, погиб в Завьяловском районе. Как сообщили в 1 отделе УГИБДД МВД по Удмуртии, ДТП произошло 14 июля в 22.55 на 192 километре автомобильной дороги "Елабуга-Пермь".
35-летний водитель автомобиля "Фольксваген" наехал на пешехода – пожилого мужчину возрастом около 50 лет, идущего вдоль проезжей части. В результате от полученных травм мужчина скончался.
В Госавтоинспекции отметили, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.
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