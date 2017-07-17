Пожилой пешеход погиб в Завьяловском районе под колесами иномарки

Опубликована: Сегодня 13:18



фото: N71.ru фото: N71.ru

35-летний водитель автомобиля "Фольксваген" наехал на пешехода – пожилого мужчину возрастом около 50 лет, идущего вдоль проезжей части. В результате от полученных травм мужчина скончался.В Госавтоинспекции отметили, что пешеход передвигался в темное время суток вне населенного пункта, а на его одежде отсутствовали световозвращающие элементы.