Персонал «АвтоВАЗа» сократят за два года на 8,2 тыс человек

Опубликована: Сегодня 14:07

фото: Moymotor.ru
Численность персонала «АвтоВАЗа» в этом году будет сокращена на 6 тыс. человек.Как пишут «Известия», об этом представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич сообщил в ходе совещания по вопросам развития «АвтоВАЗа», проходящем в Москве.

Кроме того, он отметил, что в 2018 году число работников концерна будет сокращено еще на 2,2 тыс. человек.

Напомним, что до 2009 года на предприятии работали 100 тыс. человек.


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