Персонал «АвтоВАЗа» сократят за два года на 8,2 тыс человек

Опубликована: Сегодня 14:07



фото: Moymotor.ru фото: Moymotor.ru

Кроме того, он отметил, что в 2018 году число работников концерна будет сокращено еще на 2,2 тыс. человек.Напомним, что до 2009 года на предприятии работали 100 тыс. человек.