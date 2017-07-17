В Ижевске у избитого ковшом пенсионера забрали вещи и деньги

Опубликована: Сегодня 14:54

фото: Fssprus.ru
В дежурную часть ижевской полиции обратился 62-летний пенсионер и сообщил, что на него совершено разбойное нападение. Днем дома в поселке Машиностроителей неизвестный мужчина избил его металлическим ковшом и украл 4700 рублей, три куртки, DVD-плейер, телевизор и 2 мобильных телефона. Сумма ущерба составила 16700 рублей.

Нападавшим оказался 34-летний неработающий, ранее судимый местный житель, которого тут же водворили в изолятор временного содержания. Часть похищенного имущества у него изъята.

По факту разбойного нападения, совершенного с незаконным проникновением в квартиру, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.



Загрузка...
Теги
МВД семья прокуратура Украина спортсмен пенсия суд Москва рейтинг Владимир Путин Голливуд футбол строительство Удмуртия штраф долг МЧС кино телевидение молодежь Россия полиция школа занятость пожар Можга Глазов лес конкурс ИжГТУ ветеран музыка здоровье промышленность мода правительство Новый год/Рождество ГЖД образование транспорт вода ремонт депутат Ижевск свадьба банк дети СМИ медицина пристав хоккей СКП убийство преступление Завьялово физкультура Воткинск дороги Александр Волков Госсовет УР видео выборы траур торговля терроризм Сарапул самолет США бюджет ГИБДД религия оружие природа звезда Балезино алкоголь животные выставка Игра Малая Пурга технологии фестиваль Ува армия розыск ЖКХ инвалид Ижавто творчество погода наркотики безопасность Интернет финансы бизнес туризм зоопарк праздник Дмитрий Медведев ДТП
Все теги
Яндекс.Погода