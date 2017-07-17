В Ижевске у избитого ковшом пенсионера забрали вещи и деньги

Опубликована: Сегодня 14:54



фото: Fssprus.ru фото: Fssprus.ru

Нападавшим оказался 34-летний неработающий, ранее судимый местный житель, которого тут же водворили в изолятор временного содержания. Часть похищенного имущества у него изъята.По факту разбойного нападения, совершенного с незаконным проникновением в квартиру, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.