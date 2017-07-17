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В Ижевске у избитого ковшом пенсионера забрали вещи и деньги
Опубликована: Сегодня 14:54 В дежурную часть ижевской полиции обратился 62-летний пенсионер и сообщил, что на него совершено разбойное нападение. Днем дома в поселке Машиностроителей неизвестный мужчина избил его металлическим ковшом и украл 4700 рублей, три куртки, DVD-плейер, телевизор и 2 мобильных телефона. Сумма ущерба составила 16700 рублей.
Нападавшим оказался 34-летний неработающий, ранее судимый местный житель, которого тут же водворили в изолятор временного содержания. Часть похищенного имущества у него изъята.
По факту разбойного нападения, совершенного с незаконным проникновением в квартиру, возбуждено уголовное дело. За данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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