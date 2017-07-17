В ближайшее время в Ижевске ожидается гроза

Опубликована: Сегодня 15:42

фото: Movieactor.ru
По сведениям Удмуртский Гидрометцентра в ближайший час с сохранением до 22 часов 17 июля местами по республике и в городе Ижевске ожидаются грозы.

Администрация Ижевска рекомендует ижевчанам при грозе и сильном ветре:

- по возможности не выходить на улицу, воздержаться от поездок и прогулок;

- обходить рекламные щиты и шаткие конструкции;

- не прятаться под деревьями, а переждать грозу в капитальных строениях;

- в помещениях закрывать оконные рамы и форточки;

- при грозе держаться дальше от окон, не пользоваться электроприборами;

- по возможности отключить бытовую технику от сети питания;

- подготовить необходимый набор вещей на случай отключения электроэнергии (фонарь, батарейки и т.п.);

- автомобилистам быть аккуратными и внимательными на дорогах в связи с непогодой;

- автомобилистам при движении использовать внешние световые приборы и строго выполнять предписания дорожных знаков, требования и указания сотрудников ДПС;

- автомобилистам соблюдать скоростной режим, правильно выбирать места для парковки транспортных средств;

- если ливень с грозой застал автомобилистов в дороге, то лучше остановиться, припарковаться на обочине подальше от деревьев и шатких строений.

Власти Ижевска просят горожан соблюдать меры предосторожности и рекомендации для населения при грозе и сильном ветре: возможны падения деревьев, рекламных конструкций, элементов кровли крыш, не исключены сбои в энергоснабжении.



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