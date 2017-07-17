Житель Ижевска с 10-летним сыном утонули в Агрызском районе Татарстана

Опубликована: Сегодня 16:31

фото: Mamadysh-rt.ru
Накануне, 16 июля, в Агрызском районе Республики Татарстан произошла трагедия. У деревни Иж-Байки утонул 32-летний мужчина со своим 10-летним сыном.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Республике Татарстан, мужчина с ребенком решил переплыть реку и переправиться на противоположный берег. Спустя некоторое время они начали тонуть, и им на помощь бросился отдыхавший с ними друг семьи, но сильное течение помешало ему подплыть к тонущим. Тогда он обратился за помощью в поисково-спасательную часть с. Малая Пурга Удмуртской Республики.

К поиску привлекли 14 человек и 5 единиц техники, они проверили 1000 кв.м. водной акватории р. Иж и 3,5 км береговой и водной линии. Поиски пострадавших продолжаются.

Как сообщает "КП-Ижевск", утонувшие мужчина с сыном были жителями Ижевска.



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