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Почти 250 г наркотиков нашли у молодого жителя Ижевска полицейские
Опубликована: Сегодня 17:18 Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике была получена информация о причастности 22-летнего ижевчанина к незаконному обороту запрещенных веществ. При попытке сбыта наркотиков у одного из домов по ул.Петрова подозреваемый был задержан.
При его досмотре у молодого человека обнаружили синтетические наркотики TMCP-2201 и PVP общей массой более 125 граммов. В ходе проведения обыска по месту жительства подозреваемого также обнаружено наркотическое средство «PVP» массой 120,77 гр. Задержанный рассказал, что запрещенные вещества он приобрел через Интернет, закладку забрал у одного из домов по ул. П.П.Берша.
По факту покушения на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание по этой статье - лишение свободы на срок до 20 лет. Злоумышленник водворен в изолятор временного содержания.
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